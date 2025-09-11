पितृपक्षात चुकूनही फ्रिजमध्ये ठेऊ नका मळलेलं पीठ नाहीतर...; तुम्ही तर करत नाही ना ही चूक?

Swapnil Ghangale
Sep 11,2025

वर्ज्य मानल्या जाणाऱ्या गोष्टी

पितृपक्षात मांस, मद्य आणि लसणाबरोबरच कांद्याचं सेवन वर्ज्य मानलं जातं.

पितृपक्षात...

तसेच पितृपक्षात नवीन कपडे, दागिने, संपत्ती, वाहने खरेदी करु नयेत असंही सांगितलं जातं.

पीठही फ्रीजमध्ये ठेवणं चुकीचं

मात्र पितृपक्षात मळलेलं पीठही फ्रीजमध्ये ठेवणं चुकीचं असतं हे तुम्हाला माहितीये का?

शास्रांमध्ये काय सांगितलंय?

पितृपक्षात ताजे भोजन घ्यावे, असं शास्रांमध्ये सांगितलं आहे.

नैवेद्य म्हणून...

पूर्वजांना ताजं, स्वच्छ आणि शुद्ध जेवणच नैवेद्य म्हणून दाखवलं जातं.

शास्रानुसार असं पीठ

आदल्या दिवशी मळून फ्रीजमध्ये ठेऊन दुसऱ्या दिवशी वापरलेलं पीठ हे शास्रानुसार अशुद्ध मानलं जातं.

हेच मुख्य कारण

म्हणूनच पितृपक्ष सुरु असतानाच फ्रीजमध्ये पीठ ठेवू नये असं सांगितलं जातं.

सामान्य माहितीवर आधारित

(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

