पितृपक्षात मांस, मद्य आणि लसणाबरोबरच कांद्याचं सेवन वर्ज्य मानलं जातं.
तसेच पितृपक्षात नवीन कपडे, दागिने, संपत्ती, वाहने खरेदी करु नयेत असंही सांगितलं जातं.
मात्र पितृपक्षात मळलेलं पीठही फ्रीजमध्ये ठेवणं चुकीचं असतं हे तुम्हाला माहितीये का?
पितृपक्षात ताजे भोजन घ्यावे, असं शास्रांमध्ये सांगितलं आहे.
पूर्वजांना ताजं, स्वच्छ आणि शुद्ध जेवणच नैवेद्य म्हणून दाखवलं जातं.
आदल्या दिवशी मळून फ्रीजमध्ये ठेऊन दुसऱ्या दिवशी वापरलेलं पीठ हे शास्रानुसार अशुद्ध मानलं जातं.
म्हणूनच पितृपक्ष सुरु असतानाच फ्रीजमध्ये पीठ ठेवू नये असं सांगितलं जातं.
