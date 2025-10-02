शनी नक्षत्र बदल्यामुळे दसऱ्यानंतर 3 राशीच्या लोकांना मिळणार पैसाच पैसा; दररोज होणार लाभ

Neha Choudhary
Oct 02,2025


वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार एका ठराविक वेळेनंतर ग्रह आपली स्थिती बदलत असतात. या ग्रह स्थितीचा मानवी जीवनावरही परिणाम होतो.


दसऱ्यानंतर 3 ऑक्टोबरला न्यायदेवता शनिदेव नत्रक्ष बदल करणार आहे. याचा सकारात्मक परिणाम तीन राशीच्या लोकांवर होणार आहे.


3 ऑक्टोबर रोजी शनि ग्रह गुरु ग्रहाच्या अधिपत्याखाली पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. 27 वर्षांनी शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करणार असून तेही दसऱ्यानंतर हा योग जुळून आला आहे.


शनि हा ग्रह वैदिक ज्योतिषशास्त्रात अतिशय महत्त्वाचा मानला गेला आहे. शनिदेव हा जाचकाला त्याच्या कर्माची फळं देतो असं मानलं गेलं आहे.


त्यामुळे शनिचं नक्षत्र बदल हा कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी शुभ असणार आहे, हे जाणून घ्या.

मिथुन (Gemini Zodiac)

शनि राशीतील या बदलामुळे मिथुन राशीच्या राशीच्या राशींसाठी शुभ परिणाम मिळतील. तुमचे काम प्रगतीपथावर जाईल. नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण होतील. व्यवसायात भरभराट होईल. प्रलंबित निधी वसूल केल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल.

मकर (Capricorn Zodiac)

मकर राशीवर शनि ग्रहाचे राज्य आहे. दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी शनीचे भ्रमण या राशीखाली जन्मलेल्यांना खूप फायदे देईल. नोकरी असो वा व्यवसाय, नफ्याच्या संधी असतील. गुंतवणुकीतून फायदा होईल. आदर वाढेल. जुन्या वादांचा अंत झाल्याने दिलासा मिळेल.

कुंभ (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशीच्या लोकांना शनीच्या बदलत्या नक्षत्राचाही फायदा होईल. तुम्ही नवीन प्रकल्पांवर काम कराल. तुम्हाला काही महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढू शकते. कुटुंबात आनंद राहील.


(Disclaimer : वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

