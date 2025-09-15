अंगणात लावलेली काही झाडे खूपच अनलकी असतात. ही झाडे दारातच पैसा अडवतात, अपयश आणतात.
पिंपळाचे झाड घराच्या आसपास असणे अशुभ मानले जाते. यामुळे घरात दारिद्रय येते व अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागते.
मेहंदीचे झाड घराच्या सभोवताली असल्यास घरात त्याचा सुगंध पसरतो पण ही वनस्पती घरात नकारात्मक ऊर्जा पसरवते.
कापूस किंवा कापसाचे रोप घरात लावल्याने घरातील आनंद नष्ट होतो व घरात अशुभ घटना घडतात.तसेच घरात गरिबी येते.
चिंचेचे झाड घरात लावल्याने घरातील वातावरण नकारात्मक होते.तसेच चिंचेचे झाड आकाराने विस्तृत असल्याने ते घराच्या परिसरात कधीच लावू नये.
ही वनस्पती घरात असल्याने कामात अडथळे येतात तसेच घरातील लोकांची प्रगती खुंटते.
बेरचे झाड घराच्या आसपास असल्यास घरात नकारात्मक शक्ती पसरते.अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते.
या सारखी काटेरी वनस्पती तुमच्या घराच्या परिसरात ठेवू नका. ही वनस्पती घरातील सुख-शांती हिरावून घेते व घरात क्लेश निर्माण करते.