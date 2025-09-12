देवघरात चुकूनही करू नका या चूका; अडचणी वाढतच जातील

घरातील सर्वात पवित्र स्थान पूजा घर असते. वास्तुशास्त्रानुसार, घरातील देवघर योग्य दिशेला असावे
योग्य ठिकाणी देवघर असल्याने घरात सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह वाढतो आणि कुटुंबात सुख-समृद्धी वाढते
वास्तुशास्त्रानुसार, देवघर पूर्व दिशेला बनवणे शुभ मानले जाते. या दिशेला देवघर असल्याने शांती, सौभाग्य आणि सकारात्मक उर्जा टिकून राहते
देवघर चुकूनही दक्षिण किंवा पश्चिम दिशेला बनवू नये. यामुळं अशुभ फळ मिळते आणि जीवनात अडचणी निर्माण होतात
देवघर कधीच शौचालय, किचन किंवा पायऱ्यांच्या खाली नसावे. यामुळं पूजेचे फळ मिळत नाही
