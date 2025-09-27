Vidur Niti : विदुर नितीनुसार कोणत्या लोकांपासून चार हात दूर राहिलेलं बरं?

Sayali Patil
Sep 27,2025

कुचकामी

विदुर नीतिनुसार कुचकामी लोकांपासून काहीसं अंतर ठेवणं फायद्याचं.

कामसाधूपणा

आपल्या फायद्यासाठी समोरच्याची प्रशंसा करत कामसाधूपणा करणाऱ्या व्यक्तींपासून दूर राहा असंही विदुर नीति सांगते.

कटकारस्थानं

कटकारस्थानं रचणाऱ्यांपासून कायम दुरावा ठेवा असं विदुर नीतित सांगण्यात आलं आहे.

विदुर नीति

कोणत्याही माहितीशिवाय अज्ञानी लोक आपण ज्ञानी असल्याचं भासवतात त्यांच्यापासून दूर राहा असं विदुर नीति शिकवते.

नकारात्मक

कायमच नकारात्मक बोलणाऱ्यांपासून, उगाचच वाद घालणाऱ्यांपासून चार हात दूर राहिलेलंच बरं.

विदुर

नशा करणाऱ्या आणि नशा करण्यासाठी उद्युक्त करणाऱ्यांना आयुष्यात फार काळ थारा देऊ नये असं विदुर सांगतात.

(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)

