फक्त मातीपासून बनवलेल्या 'या' 5 वस्तू घरात ठेवा, आर्थिक समस्या होईल दूर

Soneshwar Patil
Aug 30,2025


अनेकजण आपले नशीब उजळवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय करत असतात.


आज आम्ही तुम्हाला मातीपासून बनवलेल्या 5 गोष्टींबद्दल सांगणार आहोत, ज्या घरात ठेवल्यास आर्थिक फायदा होतो.


घराच्या उत्तरेकडे मातीचे भांडे ठेवणे हे खूप शुभ मानले जाते. यामुळे घरात-सुख-समृद्धी वास करते.


जर सतत घरात भांडणे होत असतील तर घरात मातीची भांडी ठेवू शकता किंवा त्यामध्ये रोप लावू शकता.


घरात उत्तर-पूर्व आणि दक्षिण-पश्चिम दिशांमध्ये मातीच्या मूर्ती ठेवू शकता. यामुळे आयुष्यात यश मिळते.


तसेच घरात तुम्ही मातीचा माठ आणि त्यामध्ये पाणी भरून घरातील उत्तर दिशेला ठेवा.


जर तुम्ही तुम्हाला नशीब बदलायचे असेल तर घरात मातीचा दिवा लावू शकता.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

VIEW ALL

पावसाळ्यात जीन्स लवकर सुकत नाही? मग वापरा 'या' भन्नाट ट्रिक्स

भारतातील 4 आलिशान रेल्वे, आयुष्यात एकदातरी याने प्रवास नक्की करावा

यंदा गौरीसाठी निवडा ट्रेंडी दागिने, चारचौघात उठून दिसेल लाडाची गौराई

मोबाईल उशीखाली घेऊन झोपताय? आत्ताच सावध व्हा!
Read Next Story