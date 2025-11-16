inside the moon:चंद्राच्या आत नेमकं काय असतं? असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो.
शास्त्रज्ञांना नुकताच यासंदर्भात शोध लागला असून तो तोंडात बोटं घालायला लावणारा आहे.
चंद्राच्या आतील गाभा लोखंडासारख्या घन पदार्थापासून बनलाय. तो पातळ पदार्थांपासून बनलेला नाही, जे आधी समोर आले होते.
नवीन संशोधनामुळे भविष्यात शास्त्रज्ञांना मदत होणार आहे. यामुळे चंद्र आणि सौर उर्जेच्या इतिहासाची अधिक समज निर्माण होईल.
हा निकाल चंद्राच्या चुंबकीय क्षेत्रातील उत्क्रांतीबद्दल प्रश्न निर्माण करतो. ज्यामुळे आतील गाभ्याचे अस्तित्व दिसून येते.
सेौर मंडळाच्या पहिल्या अब्ज वर्षात चंद्रावर झालेल्या स्फोटाच्या वेळची अंतदृष्टी येते, असे फ्रेंच नॅशनल सेंटर फॉर सांयटिफिक रिसर्चच्या शास्त्रज्ञांनी म्हटलंय.
हा अभ्यास भूकंपीय डेटाद्वारे सर्वात प्रभावीपणे केला जाऊ शकतो. भुकंपामुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी लहरी चंद्राच्या आतील पदार्थामधून प्रवास करतात.
ज्यामुळे शास्त्रज्ञांना चंद्राच्या आतील भागातील तपशीलवार नकाशे तयार करता येतात.
चंद्राचा गाभा पृथ्वीसारखाच आहे. ज्यामध्ये द्रव बाह्य थर आणि आतील गाभा घन आहे.
आतील गाभ्याची घनता प्रती घनमीटर 8722 किलोग्रॅम आहे. ही घनता लोखंडाच्या घनतेच्या अगदी जवळ आहे.
2011 मध्ये रेनी रेबरने चंद्राच्या गाभ्याचा अभ्यास करताना असाच निष्कर्ष काढला होता. तिला प्रति घनमीटर 8000 किलोग्रॅम घनतेसह घन आतील गाभ्याचे पुरावे सापडले.
आमचे आधीचे निकाल आधीच्या निष्कर्षाला दुजोरा देतात, असे ब्रायोडच्या टीमचे म्हणणे आहे.
चंद्राच्या निर्मितीनंतर लगेचच त्याचे एक चुंबकीय क्षेत्र होते. जे 3.2 अब्ज वर्षांपुर्वी कमी होऊ लागले. गाभ्यामधील हालचाल आणि संवहनामुळे असे क्षेत्र तयार होते.