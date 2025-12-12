देवी सरस्वती कोणत्या वेळी जिभेवर वसते? बोललेला प्रत्येक शब्द होतो खरा?

Mansi kshirsagar
Dec 12,2025


तुम्ही कधी तुमच्या आई-वडिलांकडून ऐकलं असेलच की नेहमी चांगलं बोलावं.


वाईट बोलणं ही चांगली सवय तर नाहीच पण यामागे एक मान्यतादेखील आहे. दिवसातून एकवेळ देवी सरस्वती जिभेवर वास करते असं म्हणतात.


ज्या वेळी देवी सरस्वती जिभेवर बसते तेव्हा तम्ही जे बोलता ते नेहमी खरे होते.


देवी सरस्वती नेमकं कोणत्या वेळी जिभेवर बसते हे तुम्हाला माहितीये का? जाणून घेऊयात


हिंदू शास्त्रात असं म्हटलं गेलंय की, ब्रह्म मुहूर्तावर देवी सरस्वती जिभेवर वास करते


ब्रह्म मुहूर्त म्हणजे पहाटे 4 ते 6 वाजेपर्यंत असतो. या वेळेत तुमच्याकडून बोललेली गोष्ट खरी होते.


त्यामुळं या वेळेत काहीही बोलताना तुम्ही काही चुकीचं तर बोलत नाही ना याची काळजी घ्या.


(Disclaimer : वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. )

