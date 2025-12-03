वास्तुशास्त्रानुसार मनी प्लांट ही एक फायदेशीर वनस्पती असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, अनेकजण हा मनी प्लांट लावतानाचा दिवस आणि योग्य दिशा जाणून न घेता लावून टाकतात.
आज आम्ही तुम्हाला मनी प्लांट लावण्याचा शुभ दिवस कोणता आहे याबद्दल सांगणार आहोत.
जर तुम्ही देखील मनी प्लांट लावण्याचा विचार करत असाल तर त्यासाठी शुक्रवार शुभ दिवस आहे.
कारण शुक्रवार हा दिवस धन आणि देवी लक्ष्मीचा दिवस आहे.
शुक्रवारी मनी प्लांट लावल्याने धनलाभ होतो आणि घरात आनंद आणि समृद्धी वाढते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, मनी प्लांटचा संबंध हा शुक्र ग्रहाशी असतो.
