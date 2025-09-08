आशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाचं फोटोशूट

Pooja Pawar
Sep 08,2025


9 सप्टेंबर 2025 पासून आशिया कप (Asia Cup 2025) स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. यंदाची स्पर्धा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाईल.


टीम इंडियाचा स्पर्धेतील पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध खेळवला जाईल.


सध्या संपूर्ण संघ दुबईत पोहोचला असून सराव करत आहे. अशातच आशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाचं फोटोशूट समोर आलंय.


फोटोशूटमध्ये टीम इंडियाचे क्रिकेटर्स नव्या जर्सीत दिसत असून याला चाहत्यांची पसंती मिळतेय.


जर्सीचा मुख्य स्पॉन्सर असलेल्या ड्रीम 11 चा बीसीसीआय सोबतचा करार संपुष्टात आल्याने आता टीम इंडियाचा नवा जर्सी स्पॉन्सर कोण असणार याविषयी उत्सुकतता आहे.


मात्र अद्याप तरी टीम इंडियाचा आशिया कपसाठीच्या जर्सीवर स्पॉन्सर म्हणून कोणाचंही नाव नाही.

