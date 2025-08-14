'प्रसिद्ध क्रिकेटरने मला एकटीला...' अभिनेत्रीने गंभीर आरोप केलेला 'तो' कोण?

Pravin Dabholkar
Aug 14,2025


बिग बॉसच्या घरात जाऊन गोंधळ उडवणारी अभिनेत्री कशिश कपूरने आता एक नवीन वादग्रस्त विधान केले आहे.


तिने म्हटले आहे की, १८ व्या सीझनमध्ये ती बिग बॉसमध्ये असताना एका लोकप्रिय क्रिकेटपटूने तिच्याशी असे काही केले ज्यामुळे तिला राग आला.


कशिशने स्पष्टपणे नाव घेतले नाही पण तिला एकटीला भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती असे सांगितले.


तथापि, तिला असे म्हणणारा तो क्रिकेटपटू कोण आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हे सर्व बिग बॉसच्या घरातच घडले.


बिग बॉस १८ ची स्पर्धक आणि अभिनेत्री कशिश कपूरने एका मुलाखतीत एक मोठा दावा केला आहे.


जेव्हा तिला एका भयानक अनुभवाबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा तिने बिग बॉसच्या घरातील एक किस्सा सांगितला.


अँकरने तिला विचारले, "तुम्हाला काही भयानक वाटले का?" ती फिल्मी ज्ञान व्हायरलवर म्हणाली. खरंतर तो एक खूप लोकप्रिय क्रिकेटपटू आहे. माझ्यासाठी हा एक भयानक अनुभव होता.


त्याने मला त्याला एकटे भेटायला सांगितले. मी लगेच नकार दिला. तू घरी क्रिकेटपटू असू शकतोस, माझ्यासाठी तू फक्त एक मुलगा आहेस. तू फक्त व्यवसायाने क्रिकेटपटू असल्याने मी इम्प्रेस होणार नाही.


त्याला वाटले की तो एक क्रिकेटपटू आहे हे पाहून मी प्रभावित होईन आणि त्याच्यासाठी सर्व काही सोपे होईल. मला हे आवडले नाही.


तू एक क्रिकेटपटू आहेस, हे तुझे काम आहे आणि मी त्याचा आदर करतो. तू माझ्यासाठी फलंदाजी किंवा गोलंदाजी करणार नाहीस ज्यामुळे मी प्रभावित होईल.

VIEW ALL

जगात सर्वात स्वस्त सोनं कुठून खरेदी करता येतं?

मोड आलेली कडधान्य कोणी खाऊ नयेत?

90 टक्के महिला एक पाय दुसऱ्या पायावर ठेवून का बसतात? सुरक्षिततेसाठी नाही तर..

रेल्वेचा हॉर्नचा आवाज किती किलोमीटरपर्यंत ऐकू जातो?

Read Next Story