2026 मध्ये महिला प्रीमियर लीगचं चौथ सीजन खेळलं जाणार आहे. या सीजनसाठी 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये ऑक्शन पार पडलं.
यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ एका महिला खेळाडूला खरेदी करू शकली नाही जिचं नाव अनुष्का शर्मा होतं.
22 वर्षीय अनुष्का शर्मा मध्य प्रदेशकडून स्थानिक क्रिकेट खेळते. ती एक बॅटिंग ऑलराऊंडर आहे जी तिच्या अंडर 19 पदार्पणापासूनच चर्चेत आली.
WPL 2026 ऑक्शनमध्ये अनुष्का शर्मासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात जोरदार लढत झाली. शेवटी गुजरात जायंट्सने बाजी मारली.
अनुष्का शर्माला गुजरात जायंट्सने 45 लाख रुपये खर्च केले.अनुष्काला तिच्या मूळ किंमतीपेक्षा 4.5 टक्के जास्त रक्कम मिळाली.
अनुष्का शर्माने अलीकडेच सिनियर महिला इंटर-झोनल ट्रॉफीमध्ये सेंट्रल झोनसाठी शानदार कामगिरी केली, 125 च्या स्ट्राईक रेटने एकूण 155 धावा केल्या आणि 7 विकेट्स घेतल्या.
सिनियर महिला टी-20 ट्रॉफीमध्ये मध्य प्रदेशकडून अनुष्का शर्माने 207 धावा केल्या होत्या. महिला प्रीमियर लीग 2026 मध्ये तिला गुजरातकडून पदार्पणाची संधी मिळते का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.