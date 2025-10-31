Jemimah Rodrigues : क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्सचं शिक्षण किती झालंय?

Pooja Pawar
Oct 31,2025


भारताची स्टार फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्स हिने सेमी फायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध शतकीय कामगिरी करून सामना जिंकला. त्यामुळे भारतानं फायनलचं तिकीट मिळवलं.


भारतासाठी जेमिमाने फलंदाजी करताना नाबाद 127 धावांची कामगिरी केली. त्यामुळे जेमिमा प्रसिद्धीच्या झोतात आली असून तिचं सर्वत्र कौतुक केलं जातंय.


जेमिमा रॉड्रिग्सचा जन्म हा 5 सप्टेंबर 2000 रोजी ख्रिश्चन कुटुंबात झाला. भांडुप जेमिमाचं बालपण गेलं.


जेमिमाचे वडील इवान हे तिचे पहिले गुरु होते. मुंबईतील आझाद मैदान, ओव्हल ग्राउंड, क्रॉस मॅफन या मैदानांवर तिने क्रिकेटची ट्रेनिंग घेतली.


जेमिमा रॉड्रिग्सने वयाच्या 18 व्या वर्षी टीम इंडियाकडून आंतरराष्ट्रीय वनडे आणि टी २० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं.


जेमिमा सध्या 25 वर्षांची असून तिचं दहावीपर्यंतचं शिक्षण सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंट हायस्कूल, वांद्रे येथे झालं.


मीडिया रिपोर्ट्सनुसार तिने वांद्रे येथील रिझवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्समधून पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं.

