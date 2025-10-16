22 वर्षांचा युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचं नाव उंचावत आहे.
आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना तिलक वर्माने आपल्या फलंदाजीने चाहत्यांची मन जिंकली आहेत.
तिलक वर्मा हा टॅटूचा चाहता आहे. त्याच्या शरीरावर अनेक टॅटू असून यात त्याच्या आईवडिलांचा फोटो, विविध चिन्ह आणि देवतांचे फोटो आहेत.
तिलक वर्माने काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या शरीरावर काही नवीन टॅटू काढले ज्यात शंकर भगवान, गणपती आणि त्याच्या आवडत्या डॉगचा फोटो आहे.
तिलक वर्माची भगवान शंकरावर खूप श्रद्धा आहे. तेव्हा त्याच्या हातावरील टॅटू हा त्याची आध्यात्मिकता दर्शवतो.
तिलक वर्माच्या पुजव्या हातावर गणपतीचा सुद्धा टॅटू आहे.
तिलक वर्माच्या छातीवर उजव्या बाजूला जय शिवायचा टॅटू आहे.
तिलक वर्माने त्याचा लाडका पाळीव कुत्रा, ट्रिगर याचा फोटो त्याच्या पायावर टॅटू केला आहे.