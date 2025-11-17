कर्णधार टेम्बा बावूमा नेतृत्वात दक्षिण आफ्रिकेने भारतावर पहिल्या टेस्टमध्ये विजय मिळवला. या सामन्यात बुमराहने टेम्बा बावूमाची त्याच्या उंचीवरून खिल्ली उडवली होती.
टेम्बा बावूमाच्या उंचीबद्दल बोलायचं झालं तर त्याची उंची 5 फूट 3 इंच एवढी आहे. पण इतरही अनेक क्रिकेटर्स आहेत ज्यांची उंची ही बावूमा एवढी किंवा त्याच्यापेक्षा कमी आहे.
बांगलादेशचा विकेटकिपर मुशफिकुर रहीम देखील उंचीने लहान आहे. त्याची उंची ही 5 फूट 3 इंच असल्याचंही म्हटलं जातं.
भारताचा माजी क्रिकेटर पार्थिव पटेल सुद्धा उंचीने जवळपास 5 फूट 3 इंच आहे.
भारताचा युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉची हाईट सुद्धा जास्त नाही. त्याची उंची जवळपास 5 फूट 4 इंच आहे.
बांगलादेशी क्रिकेटपटू मोमिनुल हक याची उंची सुद्धा 5 फूट 3 इंच आहे.
जगातील सर्वात लहान क्रिकेटपटू वॉल्टर कॉर्नफोर्ड होता, त्याची उंची केवळ 5 फूट होती.
वॉल्टर कॉर्नफोर्डने इंग्लंडसाठी चार टेस्ट सामने खेळले आणि फक्त 36 धावा केल्या. 496 फर्स्ट क्लास सामन्यांमध्ये त्याने 6554 धावा केल्या.