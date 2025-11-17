टेम्बा बावूमाच नाही, तर 'हे' आहेत सर्वात लहान उंचीचे क्रिकेटर्स

Pooja Pawar
Nov 17,2025


कर्णधार टेम्बा बावूमा नेतृत्वात दक्षिण आफ्रिकेने भारतावर पहिल्या टेस्टमध्ये विजय मिळवला. या सामन्यात बुमराहने टेम्बा बावूमाची त्याच्या उंचीवरून खिल्ली उडवली होती.


टेम्बा बावूमाच्या उंचीबद्दल बोलायचं झालं तर त्याची उंची 5 फूट 3 इंच एवढी आहे. पण इतरही अनेक क्रिकेटर्स आहेत ज्यांची उंची ही बावूमा एवढी किंवा त्याच्यापेक्षा कमी आहे.


बांगलादेशचा विकेटकिपर मुशफिकुर रहीम देखील उंचीने लहान आहे. त्याची उंची ही 5 फूट 3 इंच असल्याचंही म्हटलं जातं.


भारताचा माजी क्रिकेटर पार्थिव पटेल सुद्धा उंचीने जवळपास 5 फूट 3 इंच आहे.


भारताचा युवा क्रिकेटर पृथ्वी शॉची हाईट सुद्धा जास्त नाही. त्याची उंची जवळपास 5 फूट 4 इंच आहे.


बांगलादेशी क्रिकेटपटू मोमिनुल हक याची उंची सुद्धा 5 फूट 3 इंच आहे.


जगातील सर्वात लहान क्रिकेटपटू वॉल्टर कॉर्नफोर्ड होता, त्याची उंची केवळ 5 फूट होती.


वॉल्टर कॉर्नफोर्डने इंग्लंडसाठी चार टेस्ट सामने खेळले आणि फक्त 36 धावा केल्या. 496 फर्स्ट क्लास सामन्यांमध्ये त्याने 6554 धावा केल्या.

