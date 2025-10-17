ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सर्वाधिक शतकं झळकावणारे भारतीय खेळाडू माहित आहेत?

Oct 17,2025


भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या 19 ऑक्टोबर पासून तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे.


महत्त्वाची बाब या सामन्यांमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दोघेही संघात दिसतील.


भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आतापर्यंत बरेच सामने खेळवले गेले असून अनेक भारतीय फलंदाजांनी यात चमकदार कामगिरी केली आहे.


ऑस्ट्रेलियासोबतच्या एकदिवसीय सामन्यात सर्वात जास्त शतके करणाऱ्यामध्ये सचिन तेंडुलकरचं नाव अव्वल स्थानावर आहे.


सचिनने खेळलेल्या 70 सामन्यांमध्ये एकूण 9 शतके झळकावली आहेत.


या यादीत विराट कोहली दुसऱ्या स्थानावर असून त्याने 8 शतकं ठोकली आहेत.


या यादीत हिटमॅनचं नाव तिसऱ्या स्थानावर असून त्याने एकूण आठ शतकं झळकावली आहेत.


ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक शतक करणाऱ्यामध्ये शिखर धवनचे नाव चौथ्या स्थानावर आहे.

