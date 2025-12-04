चाहत्यांसाठी Good News! रोहित शर्मा T-20 मध्ये परत येतोय; सामन्याची तारीखही ठरली

रोहित शर्माने गत वर्षीच स्पर्धात्मक टी-20 लढतींचा निरोप घेतला आहे.
भारताला टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेत विजेते केल्यानंतर रोहितने ही घोषणा केली होती.
मात्र आता रोहित शर्मा टी-20 क्रिकेटमध्ये कमबॅक करण्याचा विचार करतोय.
अर्थात अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट सोडलं रोहित आयपीएलमध्ये खेळतोय. मात्र देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात छोट्या फॉरमॅटमध्ये तो पुन्हा सक्रीय होण्याचा विचार करतोय.
रोहित सध्या सुरु असलेल्या मुश्ताक अली राष्ट्रीय टी-20 स्पर्धेतील मुंबईच्या बाद फेरीच्या लढती खेळण्यास उत्सुक असल्याचे समजते.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील वन-डे मालिकेत सध्या रोहित खेळत आहे. या मालिकेतील तिसरी लढत शनिवारी आहे.
भारताची त्यानंतरची वन-डे 11 जानेवारीस न्यूझीलंडविरुद्ध आहे. यात रोहित खेळणार आहे.
त्याचवेळी मुंबईने मुश्ताक अली स्पर्धेच्या प्राथमिक साखळीतील सुरुवातीच्या चारही लढती जिंकल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईचा बाद फेरीतील प्रवेश निश्चित असून रोहित मुश्ताक अली स्पर्धेत खेळू शकतो, अशी शक्यता आहे.
मुश्ताक अली स्पर्धेतील बाद फेरीच्या लढती 12 ते 18 डिसेंबर दरम्यान इंदूर येथे होणार आहेत.
'रोहितने मुश्ताक अली स्पर्धेच्या बाद फेरीती लढती खेळण्याची तयारी दाखवली आहे. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच होईल,' असे मुंबई क्रिकेट संघटनेतील सूत्रांनी सांगितले.