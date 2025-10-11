हार्दिक पांड्या महागड्या घड्याळांचं कलेक्शन पाहिलंत का? किंमत 5 ते 19 कोटींपर्यंत...

Oct 11,2025


भारतीय क्रिकेटमधील गतिमान अष्टपैलू खेळाडू म्हणुन ओळखला जाणारा हार्दिक पांड्याने मैदानावर त्याच्या दमदार कामगिरीने आणि मैदानाबाहेर त्याच्या अनोख्या शैलीने सर्वांची मने जिंकतो.


संपुर्ण भारतात मोजक्याच लोकंकडे असलेल्या महागड्या घड्याळ तुम्हाला हार्दिक पांड्याकडे मिळतील.

Patek Philippe Nautilus

हार्दिककडे हिरव्या रंगाची Patek Philippe Nautilu प्लेटीनम घड्याळ आहे, ज्याची किंमत अंदाजे ₹1.5 कोटी आहे.

Patek Philippe Nautilus 5711/112P

या ब्राॉंडेड घड्याळीत काळा डायल, तास चिन्हक म्हणून 12 बॅगेट माणिक आहेत. एवढेच नाही तर ही ऑटोमेटिक घड्याळ आहे.

Patek Philippe Nautilus Phoenix 5720/2G:

हिऱ्यांसह 40 मिमी प्लेटीनमसहीत डायमंड जडवलेला डायल आहे ज्यावर 'फिनिक्स' इनॅमल डायमंड बेझलवर ओसंडून वाहत आशी डिझाइन आहे.

Patek Philippe Nautilus 5719/10G:

हार्दिकच्या या घड्याळाची किंमत जवळजवळ 5 कोटी 29 लक्ष 63 हजार आहे. डायमंड जडित डायल असलेल्या या घड्याळीत 255 हिरे आणि 3 बॅगेट हिरे असुन तास मार्कर म्हणून 18 कॅरेट सोन्याची डायल प्लेटस आहेत.

Patek Philippe Nautilus 5711/IR-001:

40 मिमी 18 कॅरेट rose gold केससहीत सोन्याचा बेझल असलेल्या पॅटेक फिलिप नॉटिलसची किंमत अंदाजे 1 कोटी 76 लाख 54 हजारची आ

VIEW ALL

प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणणारा पहिला देश कोणता?

एका दिवसात किती चपाती खाव्या? जाणून घ्या

फ्रीजमध्ये या वस्तू चुकूनही ठेवू नका, नंतर होईल पश्चात्ताप

मराठी इंडस्ट्रीमधील सुंदरी, सौंदर्यावरून नजर हटणार नाही
Read Next Story