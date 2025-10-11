हार्दिक पांड्या महागड्या घड्याळांचं कलेक्शन पाहिलंत का? किंमत 5 ते 19 कोटींपर्यंत...
भारतीय क्रिकेटमधील गतिमान अष्टपैलू खेळाडू म्हणुन ओळखला जाणारा हार्दिक पांड्याने मैदानावर त्याच्या दमदार कामगिरीने आणि मैदानाबाहेर त्याच्या अनोख्या शैलीने सर्वांची मने जिंकतो.
संपुर्ण भारतात मोजक्याच लोकंकडे असलेल्या महागड्या घड्याळ तुम्हाला हार्दिक पांड्याकडे मिळतील.
हार्दिककडे हिरव्या रंगाची Patek Philippe Nautilu प्लेटीनम घड्याळ आहे, ज्याची किंमत अंदाजे ₹1.5 कोटी आहे.
या ब्राॉंडेड घड्याळीत काळा डायल, तास चिन्हक म्हणून 12 बॅगेट माणिक आहेत. एवढेच नाही तर ही ऑटोमेटिक घड्याळ आहे.
हिऱ्यांसह 40 मिमी प्लेटीनमसहीत डायमंड जडवलेला डायल आहे ज्यावर 'फिनिक्स' इनॅमल डायमंड बेझलवर ओसंडून वाहत आशी डिझाइन आहे.
हार्दिकच्या या घड्याळाची किंमत जवळजवळ 5 कोटी 29 लक्ष 63 हजार आहे. डायमंड जडित डायल असलेल्या या घड्याळीत 255 हिरे आणि 3 बॅगेट हिरे असुन तास मार्कर म्हणून 18 कॅरेट सोन्याची डायल प्लेटस आहेत.
40 मिमी 18 कॅरेट rose gold केससहीत सोन्याचा बेझल असलेल्या पॅटेक फिलिप नॉटिलसची किंमत अंदाजे 1 कोटी 76 लाख 54 हजारची आ