टीम इंडियाचे क्रिकेटर्स हे त्यांच्या आलिशान लाईफस्टाईल आणि लग्झरी कार कलेक्शनमुळे नेहमी चर्चेत येत असतात.
रोहित शर्माने 2025 मध्येच लॅम्बोर्गिनी उरुस कार खरेदी केली. त्याची नवी कार नारंगी रंगाची असून याची किंमत जवळपास 4.2 कोटी रुपये आहे.
विराट कोहलीच्या कलेक्शनमध्ये लॅम्बोर्गिनी एवेंटाडोर ही कार आहे. याची किंमत जवळपास 5 कोटी आहे.
सचिन तेंडुलकरकडे निळ्या रंगाची लॅम्बोर्गिनी उरुस एसई कार आहे. ज्याची किंमत ही जवळपास 5.4 कोटी आहे.
केएल राहुलकडे लॅम्बोर्गिनी हुराकान स्पाइडर ही स्टायलिश कार असून ज्याची किंमत ही जवळपास 3.4 कोटी आहे.
युवराज सिंहकडे लैम्बोर्गिनी मर्सिएलागो एलपी 640-4 ही कार असून भारतात या कारची किंमत 2.60 कोटी रुपये आहे.