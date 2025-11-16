भारतात किती क्रिकेटर्सकडे आहे Lamborghini कार?

Pooja Pawar
Nov 16,2025


टीम इंडियाचे क्रिकेटर्स हे त्यांच्या आलिशान लाईफस्टाईल आणि लग्झरी कार कलेक्शनमुळे नेहमी चर्चेत येत असतात.

रोहित शर्मा :

रोहित शर्माने 2025 मध्येच लॅम्बोर्गिनी उरुस कार खरेदी केली. त्याची नवी कार नारंगी रंगाची असून याची किंमत जवळपास 4.2 कोटी रुपये आहे.

विराट कोहली :

विराट कोहलीच्या कलेक्शनमध्ये लॅम्बोर्गिनी एवेंटाडोर ही कार आहे. याची किंमत जवळपास 5 कोटी आहे.

सचिन तेंडुलकर :

सचिन तेंडुलकरकडे निळ्या रंगाची लॅम्बोर्गिनी उरुस एसई कार आहे. ज्याची किंमत ही जवळपास 5.4 कोटी आहे.

केएल राहुल :

केएल राहुलकडे लॅम्बोर्गिनी हुराकान स्पाइडर ही स्टायलिश कार असून ज्याची किंमत ही जवळपास 3.4 कोटी आहे.

युवराज सिंह :

युवराज सिंहकडे लैम्बोर्गिनी मर्सिएलागो एलपी 640-4 ही कार असून भारतात या कारची किंमत 2.60 कोटी रुपये आहे.

