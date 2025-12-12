IPL 2026 च्या ऑक्शनमध्ये कोणत्या देशाचे किती खेळाडू?

Pooja Pawar
Dec 12,2025


16 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनसाठी देश विदेशातील एकूण 350 खेळाडूंना शॉर्टलिस्ट करण्यात आले आहे.


आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनसाठी शॉर्टलिस्ट करण्यात आलेल्या 350 खेळाडूंमध्ये एकूण 240 खेळाडू हे भारतीय आहेत. ज्यात 16 कॅप्ड खेळाडूंचा समावेश आहे.


विदेशातील खेळाडूंमध्ये एकूण 21 खेळाडू हे इंग्लंडचे आहेत. तर 19 खेळाडू हे ऑस्ट्रेलियाचे आहेत.


न्यूझीलंडच्या 16 खेळाडूंना ऑक्शनसाठी शॉर्टलिस्ट करण्यात आलेले आहे. तर यात दक्षिण आफ्रिकेच्या 15 खेळाडूंचा समावेश आहे.


श्रीलंकेच्या 12 खेळाडूंवर ऑक्शनमध्ये बोली लागताना दिसेल. तर अफगाणिस्तानच्या 10 खेळाडूंचा यात समावेश आहे.


ऑक्शनच्या लिस्टमध्ये वेस्ट इंडिजच्या 9 खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे, तर बांगलादेशच्या 7 खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.


तर यात आयर्लंडच्या एका खेळाडूवर ऑक्शनमध्ये बोली लावली जाईल.

