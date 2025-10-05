भारतीय महिला संघाने आतापर्यंत कितीवेळा आयसीसी वर्ल्ड कप?

Pooja Pawar
Oct 05,2025


सध्या भारतात ३० सप्टेंबर ते २ नोव्हेंबर पर्यंत आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळवली जात आहे.


यंदा एकूण ८ संघांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला असून यांच्यात एकूण ३१ सामने खेळवले जातील.


तब्बल १२ वर्षांनी भारतात आयसीसी वर्ल्ड कप स्पर्धा होत आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.


भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आतापर्यंत कधीही वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकलेली नाही. 1973 पासून भारताने आतापर्यंत 12 वेळा महिला वनडे वर्ल्ड कप खेळला आहे.


टीम इंडियाचा महिला संघ 1982, 2005, आणि 2017 यावर्षी फायनलपर्यंत पोहोचला. मात्र ट्रॉफीने त्यांना हुलकावणी दिली.


1982च्या अंतिम सामन्यात भारतीय महिला संघाला इंग्लंडकडून ३ धावांनी, 2005 च्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून ९८ धावांनी आणि 2017 च्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडकडून ९ धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता.


टीम इंडियाचा महिला संघाने आतापर्यंत आयसीसी वर्ल्ड कपचं विजेतेपद पटकावलं नसलं तरी यंदा मायभूमीवर होणाऱ्या स्पर्धेत विरोधी संघांवर प्रभावी पडून ट्रॉफी उंचावण्याचा मानस घेऊन टीम इंडियाचे महिला खेळाडू मैदानात उतरेल आहेत.

