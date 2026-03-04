भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 5 मार्च रोजी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा दुसरा सेमी फायनल सामना होणार आहे.
सुपर 8 मधून क्वालिफाय झालेले दोन बलाढ्य संघ मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भिडणार आहेत. या नॉटआउट सामन्यातील विजयी संघ फायनलमध्ये प्रवेश करेल.
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत आतापर्यंत भारताने एकूण 7 सामने खेळले असून यातील फक्त दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात त्यांचा पराभव झालाय.
तर दुसरीकडे इंग्लंडने सुद्धा एकूण 7 सामन्यांपैकी वेस्ट इंडिज विरुद्धचा ग्रुप स्टेजमधील फक्त एक सामना गमावलाय. अन्यथा इतर सर्व सामन्यात त्यांचा विजय झालाय.
भारत आणि इंग्लंड संघाचा टी 20 क्रिकेटमधील हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिला तर आतापर्यंत दोघांमध्ये एकूण 29 सामने खेळवले गेले आहेत.
यापैकी 17 सामन्यात भारताने इंग्लंडचा पराभव केलाय.
तर 12 सामन्यात इंग्लंडने भारतावर मात करून त्यांचा पराभव केलाय.
टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये हे दोन संघ आतापर्यंत 2 आमने सामने आले असून यात 2 वेळा भारताने तर 2 वेळा इंग्लंडने विजय मिळवलाय.