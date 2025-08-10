ओवाळीते भाऊराया! भारतीय क्रिकेटर्सचं रक्षाबंधन

Pooja Pawar
Aug 10,2025


9 ऑगस्ट रोजी देशभरात रक्षाबंधनाचा सण साजरा करण्यात आला. यावेळी भारताच्या अनेक स्टार क्रिकेटर्सनी सुद्धा आपल्या बहिणींसोबत रक्षाबंधन साजरं करण्यात आलं.


स्टार गोलंदाज मोहम्मद सिराजने गायिका आशा भोसले यांची नात जनाई सोबत यंदा पहिल्यांदाच रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला.


वनडे कर्णधार रोहित शर्माची मुलगी समायराने लहान भाऊ अयान सोबत रक्षाबंधन साजरं केलं. नोव्हेंबर 2024 मध्ये रोहित आणि पत्नी रितिकाने त्यांचा दुसरा मुलगा अयानला जन्म दिला होता.


युवा फलंदाज रिंकू सिंहने त्याची बहीण नेहा सोबत रक्षाबंधन साजरं केलं. त्यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर केले.


टी 20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवने बहीण दिनल सोबत रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला.


पंड्या ब्रदर्स हार्दिक आणि कृणालने त्यांच्या घरी रक्षाबंधन साजरं केलं. इंस्टाग्रामवर त्यांनी याचे फोटो शेअर केले आहेत.


श्रेयस अय्यरने सुद्धा बहीण श्रेष्ठा अय्यर सोबत रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला.

VIEW ALL

एक महिना साखरेचं सेवन केलं नाही तर काय होईल?

'या' 6 लोकांनी अजिबात खाऊ नये भाजलेला मका, अन्यथा...

रक्षाबंधनाच्या दिवशी रात्री करा 'हे' एक काम, लक्ष्मी होईल प्रसन्न

भारतातील सर्वात लहान गाव, लोकसंख्या वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल!
Read Next Story