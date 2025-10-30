महिलांनो... रेल्वेने प्रवास करताय? तुम्हाला तुमचे अधिकार माहित आहेत का?

Pooja Pawar
Oct 30,2025


भारतीय रेल्वेने प्रवाशांची सुरक्षितता, आराम आणि प्रवास सुलभतेचा विचार करून त्यांना काही विशेष प्रावधान किंवा अधिकार दिले आहेत. मात्र बऱ्याच महिलांना याविषयी माहित नसतं.


रात्रीच्या वेळी महिला प्रवासी ट्रेनमधून विनातिकीट प्रवास करत असेल तर तिला ट्रेनमधून खाली उतरवता येत नाही. महिलांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वेने हा नियम केलाय.


महिला प्रवासी जर एकटी प्रवास करत असेल आणि तिला मिळालेल्या जागेवरून तिला असुरक्षित किंवा अस्वस्थ वाटत असेल तर महिला तिकीट चेकर किंवा रेल्वे डब्यातील इतर कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून जागा बदलण्याची विनंती करू शकते.


रेल्वेत प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी रेल्वेने 182 हा हेल्पलाईन क्रमांक सुद्धा जाहीर केलेला आहे.


रेल्वेत महिला कोट्यात 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना प्राधान्य मिळते. महिलांसोबत 3 वर्षांपर्यंतचे मूलही प्रवास करू शकते.


जवळपास प्रत्येक पॅसेन्जर ट्रेनमध्ये महिलांसाठी एक बोगी राखीव असते आणि त्यात पुरुषांनी प्रवास करणं हे दंडनीय असते. केवळ केवळ 12 वर्षाखालील मुलं त्यांच्या महिला नातेवाईकांसोबत प्रवास करु शकतात.


