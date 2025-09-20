Interesting Facts : क्रिकेट अंपायर सामन्यादरम्यान कात्री सोबत का ठेवतात?

अंपायर...

क्रिकेट सामन्यादरम्यान तुम्ही कधी ना कधी अंपायरला सोबत कात्री घेतलेलं पाहिलं असेल.

अंपायरच्या हाती कात्री

अंपायरच्या हाती कात्री पाहून अनेकांनाच आश्चर्याचा धक्कासुद्धा बसतो. मात्र यामागे एक महत्त्वाचं कारण असतं.

कात्री

ही कैची बाळगण्याचं कारण असतं साम्यादरम्यान वापरला जाणारा चेंडू.

गोलंदाज

जेव्हा गोलंदाज चेंडू टाकतात तेव्हा त्याच्यावर असणारी विण/ शिलाई अनेकदा सैल पडते आणि दोरे बाहेर येतात.

फायदा

हा दोरा असाच राहू दिल्यास गोलंदाजांना फायदा होऊ शकतो, कारण चेंडूला नैसर्गिकरित्या उसळी मिळते.

नियम

मात्र यामुळं सामन्यात गोंधळाचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं. जे नियमांविरोधात आहे. याच कारणास्तव अंपायर सोबत कात्री ठेवतात.

सामना

याच कात्रीचा वापर करून चेंडूतून सैल झालेला धागा कापण्यात येतो. ज्यामुळं सामन्यात निष्पक्षपातीपणा राखता येतो.

