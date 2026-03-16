IPL मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारे गोलंदाज, लिस्टमध्ये नंबर 1 वर कोण?

Pooja Pawar
Mar 16,2026


IPL 2026 ला 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. बीसीसीआयने आयपीएलच्या पहिल्या सत्राचे वेळापत्रक जाहीर केलं असून यात एकूण 20 सामने खेळवले जाणार आहेत.

युझवेंद्र चहल

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये पहिला क्रमांक हा युझवेंद्र चहलचा येतो. युझवेंद्रने आतापर्यंत 170 आयपीएल सामन्यात एकूण 221 विकेट्स घेतल्या आहे.

भुवनेश्वर कुमार

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये दुसरा क्रमांक हा भुवनेश्वर कुमारचा येतो. भुवनेश्वरने 198 विकेट्स घेतल्या आहेत.

सुनील नरेन

या लिस्टमध्ये तिसरा क्रमांक हा सुनील नरेनचा येतो. सुनील नरेनने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत 192 विकेट्स घेतल्या आहेत.


आयपीएलमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये चौथा क्रमांक हा पीयूष चावलाचा येतो. पीयूष चावलाने 192 विकेट्स घेतल्या आहेत.


लिस्टमध्ये पाचवा क्रमांकावर रविचंद्रन अश्विन आहे. अश्विन आता आयपीएलमधून निवृत्त झालाय, मात्र त्याच्या नावावर एकूण 187 विकेट्स आहेत.

