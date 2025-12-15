16 डिसेंबर रोजी आयपीएल 2026 साठी मिनी ऑक्शनचं आयोजन अबुदाबी येथे होणार आहे.
यंदाही आयपीएल 2026 मध्ये मिनी ऑक्शन मल्लिका सागर हिचं ऑक्शनरची भूमिका बजावेल.
मल्लिका सागर हिला दोन दशकांहून जास्त ऑक्शनर म्हणून काम करण्याचा अनुभव आहे.
आयपीएल 2023 पासून तीच ऑक्शनरची भूमिका निभावतेय. एवढंच नाही तर यापूर्वी WPL तसेच प्रो कबड्डी लीगमध्ये सुद्धा तिने ऑक्शनरचं काम केलंय.
मल्लिका सागरने 2001 मध्ये क्रिस्टीज या प्रसिद्ध ब्रिटिश लिलावामधून सुरूवात केली होती.
मल्लिका सागर यांना आयपीएलमध्ये ऑक्शनर म्हणून काम करण्यासाठी किती पैसे मिळतात याची अधिकृत माहिती नाही. मात्र रिपोर्ट्सनुसार अनेक लाखांच्या घरात तिचा पगार असू शकतो.
मल्लिका सागर ही ऑक्शनर सोबत आर्ट कंसल्टंट सुद्धा आहे. रिपोर्ट्सनुसार मल्लिका हिची एकूण संपत्ती ही जवळपास 125 ते 126 कोटी एवढी आहे.