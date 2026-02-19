टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात वेगवान शतक ठोकणाऱ्या खेळाडूंची लिस्ट

क्रिस गेल :

2016 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडविरुद्ध ख्रिस गेलने 47 बॉलमध्ये शतक झळकावले होते. टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील हे सर्वात वेगवान शतक आहे.

क्रिस गेल :

टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात जलद शतक ठोकण्याच्या लिस्टमध्ये दुसऱ्या नंबरवर देखील क्रिस गेलचाच नंबर लागतो. त्याने 2007 मध्ये 50 बॉलमध्ये शतक लगावलं होतं.

ब्रॅंडन मॅकुलम :

टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात जलद शतक ठोकण्याच्या लिस्टमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर न्यूझीलंडचा ब्रॅंडन मॅकुलम असून 2012 मध्ये त्यांनी टी20 वर्ल्ड कपमध्ये 51 बॉलमध्ये शतक लागवलं आहे.

पथुम निसांका :

2026 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध श्रीलंकेच्या पथुम निस्सांकाने 52 बॉलमध्ये शतक झळकावले.

अहमद शहजाद :

2014 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशविरुद्ध पाकिस्तानच्या अहमद शहजादने 58 बॉलमध्ये शतक झळकावले.

रिली रुसोने :

2022 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या रिली रुसोने बांगलादेशविरुद्ध 59 बॉलमध्ये शतक झळकावले.

सुरेश रैना :

2010 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या सुरेश रैनाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 59 चेंडूत शतक झळकावले.

