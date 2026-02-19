2016 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडविरुद्ध ख्रिस गेलने 47 बॉलमध्ये शतक झळकावले होते. टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील हे सर्वात वेगवान शतक आहे.
टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात जलद शतक ठोकण्याच्या लिस्टमध्ये दुसऱ्या नंबरवर देखील क्रिस गेलचाच नंबर लागतो. त्याने 2007 मध्ये 50 बॉलमध्ये शतक लगावलं होतं.
टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात जलद शतक ठोकण्याच्या लिस्टमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर न्यूझीलंडचा ब्रॅंडन मॅकुलम असून 2012 मध्ये त्यांनी टी20 वर्ल्ड कपमध्ये 51 बॉलमध्ये शतक लागवलं आहे.
2026 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध श्रीलंकेच्या पथुम निस्सांकाने 52 बॉलमध्ये शतक झळकावले.
2014 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशविरुद्ध पाकिस्तानच्या अहमद शहजादने 58 बॉलमध्ये शतक झळकावले.
2022 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या रिली रुसोने बांगलादेशविरुद्ध 59 बॉलमध्ये शतक झळकावले.
2010 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या सुरेश रैनाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 59 चेंडूत शतक झळकावले.