धोनीची पत्नी साक्षीने शेअर केलेल्या 'या' 14 वर्ष जून्या फोटोची सर्वत्र चर्चा

Dec 12,2025


क्रिकेटर महेंद्रसिंग धोनीची पत्नी साक्षीसिंग धोनीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केले आहेत.


यामधील एका फोटोची सर्वाधिक चर्चा आहे.


या फोटोमध्ये ती शाळेच्या गणवेशात दिसत आहे


साक्षी धोनीने या फोटोसोबत '2000-2006 Memories' अशी छानशी कॅप्शन दिली आहे.


या फोटोमध्ये साक्षी तिच्या जवळच्या मैत्रिणींसोबत मजा करताना दिसून येत आहे.


साक्षीने पोस्ट केलेल्या एका फोटोमध्ये ती हृतिक रोशनसोबत दिसत आहे.


हा फोटो चित्रपटच्या शुटिंग दरम्यानचा असून या फोटोकडे सगळ्यांच लक्ष वेधलं जात आहे.


या फोटवर चाहते लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव करत आहेत.

