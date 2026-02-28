टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक सिक्स ठोकणारे फलंदाज

Pooja Pawar
Feb 28,2026

ख्रिस गेल :

वेस्ट इंडिजचा ख्रिस गेल याने आतापर्यंत टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात 63 सिक्स ठोकले आहेत. तो या कामगिरीमध्ये नंबर १ वर आहे.

रोहित शर्मा :

भारताचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याच्या यादीत नंबर 2 वर असून त्याने 50 सिक्स ठोकलेत.

जाॅश बटलर :

इंग्लंडचा क्रिकेटर जाॅश बटलरने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत 44 सिक्स ठोकले आहेत.

डेव्हिड वॉर्नर :

ऑस्ट्रेलियाच्या डेव्हिड वॉर्नरने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत 40 सिक्स ठोकले आहे. तो या लिस्टमध्ये चौथ्या क्रमांकावर येतो.

रहमानउल्लाह गुरबाज :

अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर रहमानउल्लाह गुरबाज टी20 वर्ल्ड कपमध्ये 36 सिक्स ठोकलेत, तो या लिस्टमध्ये पाचव्या क्रमांकावर येतो.

विराट कोहली :

विराट कोहली सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याच्या बाबतीत नंबर सहावर येत असून त्याने 35 सिक्स ठोकले आहेत.

युवराज सिंह :

युवराज सिंहने टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात आतापर्यंत 33 सिक्स ठोकलेत.

