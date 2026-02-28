वेस्ट इंडिजचा ख्रिस गेल याने आतापर्यंत टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात 63 सिक्स ठोकले आहेत. तो या कामगिरीमध्ये नंबर १ वर आहे.
भारताचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याच्या यादीत नंबर 2 वर असून त्याने 50 सिक्स ठोकलेत.
इंग्लंडचा क्रिकेटर जाॅश बटलरने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत 44 सिक्स ठोकले आहेत.
ऑस्ट्रेलियाच्या डेव्हिड वॉर्नरने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत 40 सिक्स ठोकले आहे. तो या लिस्टमध्ये चौथ्या क्रमांकावर येतो.
अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर रहमानउल्लाह गुरबाज टी20 वर्ल्ड कपमध्ये 36 सिक्स ठोकलेत, तो या लिस्टमध्ये पाचव्या क्रमांकावर येतो.
विराट कोहली सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याच्या बाबतीत नंबर सहावर येत असून त्याने 35 सिक्स ठोकले आहेत.
युवराज सिंहने टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात आतापर्यंत 33 सिक्स ठोकलेत.