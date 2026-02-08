T20 वर्ल्ड कपमध्ये नेपाळचा संघ हा तिसऱ्यांदा सहभागी होत आहे. यंदा त्यांचा समावेश ग्रुप सी मध्ये करण्यात आलाय.
यंदाचा वर्ल्ड कप हा भारत आणि श्रीलंका देशांमध्ये खेळवला जात असून यात 20 संघांनी सहभाग घेतलाय.
मात्र यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये एका बाबतीत भारत नंबर 1 तर नेपाळ नंबर 2 वर आहे. एका बाबतीत नेपाळने इतर सर्व संघांना मागे सोडलंय.
T20 वर्ल्ड कपमध्ये नेपाळ संघाच्या सामन्यांच्या तिकिटांसाठी खूप मोठी मागणी आहे. नेपाळ त्यांचे सर्व ग्रुप स्टेज सामने हे वानखेडे स्टेडियममध्ये खेळायचे आहेत.
वानखेडेवर होणाऱ्या संघांच्या सामन्यांपैकी ज्या संघाच्या सामन्यांची तिकिटं सर्वात जास्त विकली गेली त्यापैकी एक नंबरवर भारत तर दुसऱ्या नंबरवर नेपाळ आहे.
मुंबई मिररने यासंदर्भातील रिपोर्ट दिला होता ज्यात वानखेडेवर मोठ्या संख्येने नेपाळ संघाचे फॅन्स पोहोचणार असल्याची माहिती होती.