टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेली असून येथे 19 ऑक्टोबर पासून भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरिज खेळवली जाणार आहे.
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सामन्यात चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर टीम इंडियाचे दिग्गज फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहेत.
19 ऑक्टोबर रोजी पर्थ येथे होणारा सामना हा रोहित शर्मासाठी खास ठरणार आहे.
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध तीन सामन्यांच्या सीरिजपैकी रविवारी होणारा सामना हा रोहित शर्माचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करिअरमधील 500 वा सामना असेल.
500 वा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळणारा रोहित शर्मा हा जगातील 11 वा तर भारताचा 5 वा खेळाडू बनेल.
पण या सामन्यापूर्वी रोहितच्या फॅन्सला एक वेगळीच चिंता लागून राहिलीये कारण अशा खास प्रसंगी रोहित शर्माच्या बॅटमधून कधीच समाधानकारक धावा निघालेल्या नाहीत.
रोहित शर्माने यापूर्वी त्याच्या 100 व्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात फक्त 15 धावा, 200 व्या सामन्यात 21 धावा, 300 सामन्यात 8 धावा, 400व्या सामन्याच्या पहिल्या इनिंगमध्ये 15 तर दुसऱ्या इनिंगमध्ये 46 धावा केल्या होत्या. रोहित शर्मा हा खास प्रसंगी फ्लॉप ठरत आलेला आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करिअरमधील 500 व्या सामन्यात रोहित शर्मा कसा परफॉर्म करतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.