रोहित शर्माच्या नव्या लॅम्बोर्गिनी कारचा नंबर '3015' का आहे?

Pooja Pawar
Aug 10,2025


भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि वनडे कर्णधार रोहित शर्मा हा आलिशान गाड्यांचा चाहता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रोहितने लॅंबॉर्गिनी उरुस ही कार खरेदी केलीये.


रोहित शर्माने दुसऱ्यांदा लॅंबॉर्गिनी कार खरेदी केली असून ही कार अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. यापूर्वी रोहितकडे निळ्या रंगाची लॅंबॉर्गिनी कार होती मात्र त्याने ती मागच्यावर्षी मे महिन्यात ड्रीम ११ फँटसी विजेत्याला भेट दिली होती.


रोहित शर्माच्या पहिल्या लॅंबॉर्गिनी कारचा नंबर 264 आहे. तर रोहितने घेतलेल्या नव्या कारचा नंबर हा 3015 असल्याचं कळतंय. मात्र यामागचं नेमकं कारण काय अशा प्रश्न अनेक चाहत्यांना पडला असेल.


रोहितची मोठी मुलगी समायराचा वाढदिवस 30 डिसेंबर 2018 रोजी झाला. तर रोहितच्या धाकट्या मुलाचा जन्म हा 15 नोव्हेंबर 2024 रोजी झाला.


असा अंदाज लावला जातोय की, जर दोन्ही मुलांची जन्म तारीख जोडली तर ती 3015 अशी होते. तसेच (30+15) म्हणजे 45 होतात को रोहितचा जर्सी नंबर सुद्धा आहे.


रोहितने लॅंबॉर्गिनी उरुस या गाडीची डिलिव्हरी स्वतः घेतल्याचे कोणतेही अधिकृत फोटो नाहीत.


लॅंबॉर्गिनी उरुस या कारची किंमत जवळपास 4.57 कोटी असल्याची माहिती आहे.

