संजू सॅमसनने फ्लाइटमधून सिडनी शहराचे काढले आकर्षक फोटो

Oct 27,2025


संजू सॅमसन भारताचा अव्वल विकेटकीपर आणि फलंदाजांपैकी एक आहे.


ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची टी 20 मालिका 29 ऑक्टोंबपासून सुरु होणार असून बरेच खेळाडू या सामन्यासाठी सिडनीला पोहोचले आहेत.


संजू सॅमसन हा भारतीय संघातर्फे टी 20 सामना खेळण्यासाठी नुकताच सिडनीला पोहोचला.


सिडनीला विमान उतरण्यापूर्वी संजूने सॅमसनने या शहराचे सौदर्य त्याच्या कॅमेऱ्यात कैद केले.


आकाशातून घेतलेला हा फोटो खरंच खूप आकर्षक आणि सुंदर आहे.


संजूने यावेळी दोन ते तीन सुंदर दृश्यांचा फोटो काढला असून ही फोटो इमॉजी कॅप्शन सोबत त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीला लावली.


संजू सॅमसन व्यतिरिक्त, सूर्यकुमार यादव, बुमराह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा यांना देखल टी 20 संघात स्थान मिळालं आहे.


संजू सॅमसनने 307 टी-२० सामन्यांमध्ये तब्बल 353 षटकार मारले आहेत. त्याला आता अगामी सामन्यांमध्ये संधी मिळाल्यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

