love you... म्हणत 'या' व्यक्ती ने केलं सारा तेंडुलकरला बर्थडे विश

Oct 12,2025


क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरांची मुलगी सारा आज तिचा 28 वा वाढदिवस साजरा करत आहे


मुंबईत जन्मलेल्या साराने लंडनमध्ये पदवी घेतली असून स्वतःचा स्टुडिओ उघडला आहे


सारा सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनची डायरेक्टर सुद्धा आहे.


एवढेच नाही तर साराच्या चाहता वर्ग खूप मोठा असून इस्टाग्रामवर तिचे 8.7 मिलियन फोलोवर्स आहेत.


साराचे चाहते तिला भरभरुन शुभेच्छा देत आहेत. अशातच तिला एका खास व्यक्तीने निराळ्या पद्धतीने शुभेच्छा दिल्या.


ती खास व्यक्ती दुसरी कोण नसून तिची बालपणाची मैत्रिण आलिशा आहे.


आलिशाने तिच्या इस्टाग्राम स्टोरीवर सारा सोबतचा एक फोटो शेर करत love you असं लिहिलं आहे.


सारा आणि आलिशा गेल्या 23 वर्षांपसून सोबत आहेत.

