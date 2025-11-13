आयपीएल 2026 च्या आधी लखनऊ सुपर जायंट्सकडून शार्दुल ठाकूरला मुंबई इंडियन्समध्ये ट्रेड करण्यात आलं आहे.

स्थानिक आणि मुंबईचा दिग्गज खेळाडू, शार्दुल ठाकूर हा अष्टपैलू खेळाडू आहे. आपल्या प्रभावी वेगवान गोलंदाजी आणि आक्रमक फलंदाजीसाठी तो ओळखला जातो.


दोन्ही फ्रँचायझींमध्ये झालेल्या व्यवहारानंतर मुंबईस्थित या अष्टपैलू खेळाडूला संघात घेण्यात आलं आहे. मुंबईने त्याला 2 कोटीत विकत घेतलं आहे.


लखनौ सुपर जायंट्सने 18 व्या हंगामात दुखापतग्रस्त खेळाडूच्या बदल्यात 2 कोटींना घेतलं होते. तो10 सामन्यांमध्ये खेळला होता.


भारतीय संघाकडून खेळण्याचा मोठा अनुभव असल्याने आयपीएलमध्ये मुंबई संघाला त्याचा फायदा होईल.


आयपीएलमध्ये, त्याने 105 सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये 107 विकेट घेतले आहेत. 68 ही त्याची सर्वाधिक धावसंख्या आहे.


शार्दुल आयपीएलमध्ये तसंच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी एक मॅचविनर खेळाडू आहे.


त्याच्या समावेशामुळे मुंबई इंडियन्सला अनुभवासह मजबूत वेगवान आक्रमण मिळत आहे बळकटी मिळते.


दरम्यान शार्दुल संघात आल्यानंतर अर्जुन तेंडुलकरला मुंबई संघ ट्रेड करण्याची शक्यता आहे.

