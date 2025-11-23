ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 5 सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमधील पहिला सामना हा एवढ्या दोन दिवसात संपला.
ऑस्ट्रेलिया सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून येथे पर्थ स्टेडियमवर झालेला सामना हा 8 विकेटने जिंकला. ज्यामुळे सीरिजमध्ये त्यांनी 1-0 ने आघाडी घेतली आहे.
त्यामुळे पर्थमध्ये खेळलेला हा सामना सर्वात छोटा टेस्ट सामना सुद्धा ठरला. ज्यात 850 बॉलचा खेळ सुद्धा होऊ शकला नाही.
पर्थ येथे झालेल्या ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड सामान्यात दोन दिवसात एकूण 32 विकेट पडल्या आणि 847 बॉलमध्ये सामना संपला.
94 वर्षांपूर्वी, 1932 मध्ये, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात एक लहान सामना खेळला गेला होता, जो फक्त 656 चेंडूंमध्ये संपला.
ऑस्ट्रेलियाच्या मिचेल स्टार्कने या सामन्यात तब्बल 10 विकेट घेतले आणि 35 वर्षात पहिल्यांदाच एशेज टेस्टमध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला ऑस्ट्रेलियाचा गोलंदाज बनला.
ट्रेविस हेडने टेस्ट क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा तिसरं सर्वात वेगवान शतक ठोकलं. त्याने 69 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं.