स्मृती मंधानाने महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या 13 व्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध खेळताना एक मोठा पराक्रम केला आहे.
स्मृती मानधना ही वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 5,000 धावा करणारी फलंदाज ठरली आहे.
स्मृती मानधनाने 80 धावांचे अर्धशतक झळकावले आणि प्रतिका रावलसोबत 155 धावांची सलामी भागीदारी केली.
वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद धावा करण्याच्या बाबतीत तिने विराट कोहली आणि व्हिव्ह रिचर्ड्स यांनाही मागे टाकले आहे.
विराट कोहली आणि विवियन रिचर्ड्स यांनी वनडे क्रिकेटमध्ये 5,000 धावा पूर्ण करण्यासाठी 114 इनिंग्स घेतले.
स्मृती मानधनाने तिच्या वनडे कारकिर्दीच्या 112 व्या इनिंग्समध्ये पाच हजार धावा पूर्ण केल्या आहेत.