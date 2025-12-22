सूर्याने चालवली धोनीची परंपरा...त्याच्या एका कृतीवर चाहते फिदा

भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी 20 मालिकेतील शेवटचा सामना 30 धावांनी जिकंला.
टी 20 मालिका जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्याला ट्रॉफी मिळाली. पण, त्यानंतर त्याने जे केले ते खूप खास होते.
कर्णधार सूर्याने धोनीची परंपरा पुढे चालवली आहे.
कर्णधार सूर्याने शाहबाज अहमदला ट्रॉफी दिली आणि उर्वरित संघाने शाहबाजसोबत मालिका विजय साजरा केला.
अहमद हा संघातील सर्वात तरुण खेळाडू असल्याने त्याला ट्रॉफी देण्यात आली.
त्याच्या या कृतीने क्रिकेटप्रेमींची मने जिंकली आहेत.
सूर्याच्या आधी ही परंपरा विराट कोहली आणि रोहित शर्माने देखील पुढे चालवली होती.