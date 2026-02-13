15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार आहे.
श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे हा सामना पार पडणार असून या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून राहिलंय.
भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ ग्रुप ए चा भाग असून सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये भारत नंबर एक तर पाकिस्तान नंबर दोनवर आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत 13 टी 20 सामने खेळवण्यात आहेत.
यातील 9 सामन्यात भारताने तर 3 सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवलाय.
आतापर्यंत टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे संघ 8 वेळा आमने सामने आले.
यापैकी 7 वेळा भारताने पाकिस्तानवर तर एकदा पाकिस्तानने भारतावर विजय मिळवलाय.