2026 मध्ये भारत VS पाकिस्तान सामना कधी होणार?

Pooja Pawar
Jan 02,2026


2026 या नववर्षाला सुरुवात झाली असून क्रिकेट प्रेमींचं लक्ष हे यंदाच्या वर्षी होणाऱ्या क्रिकेट सामने आणि स्पर्धांकडे असतं.


भारत - पाकिस्तान सामना हा सर्वात चर्चेत असलेला सामना असतो ज्याच्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं. अशातच पुढील वर्षी हे दोन संघ कोणत्या तारखेला भिडणार याविषयी जाणून घेऊयात.


आयसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप या स्पर्धेने वर्षाची सुरुवात होणार आहे. भारत आणि पाकिस्तानचे संघ वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये असून हे दोन्ही संघ नॉकआउट स्टेजमध्येच समोर येऊ शकतील.


फेब्रुवारी महिन्याच्या 15 तारखेला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाईल.


15 फेब्रुवारी रोजी होणारा सामना हा कोलंबो येथील आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे.


टी20 वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान दोन संघ नॉकआऊट स्टेजमध्ये सुद्धा भिडू शकतात. मात्र यासाठी संघांना पुढील राउंडमध्ये क्वालिफाय करावं लागेल.


जूनमध्ये 2026 च्या महिला टी20 वर्ल्ड कपदरम्यान भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर येतील. हा सामना 14 जून रोजी इंग्लंडमध्ये खेळला जाईल.

