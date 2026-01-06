शिखर धवनची होणारी नवरी सोफी शाइन आहे तरी कोण?

Tejashree Gaikwad
Jan 06,2026


भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी सलामीवीर शिखर धवन पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे.


आता लवकरच आयुष्यातील दुसऱ्या डावाला सुरुवात करणार असून, तो सोफी शाइन हिच्यासोबत लग्न करणार आहे.


आयर्लंडची रहिवासी असलेली सोफी आणि धवन बराच काळ एकमेकांच्या सोबत आहेत.


सोफी शाइन ही आयर्लंडची रहिवासी असून, ती प्रोडक्ट कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आहे.


तिने लिमरिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथून मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले आहे.


सध्या ती नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन या नामांकित फायनान्शियल सर्व्हिसेस कंपनीत सेकंड व्हाइस प्रेसिडेंट पदावर कार्यरत आहे.


या कंपनीचे कार्यालय अबू धाबी येथे आहे.

