IPL मध्ये सर्वाधिक Six ठोकणारे फलंदाज

Pooja Pawar
Mar 13,2026

ख्रिस गेल

ख्रिस गेल हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वाधिक सिक्स ठोकणारा फलंदाज आहे. यात त्याने तब्बल 357 सिक्स ठोकले आहेत.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा हा आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सिक्स ठोकण्याच्या बाबतीत नंबर २ वर आहे. त्याने आतापर्यंत 302 सिक्स ठोकले आहेत.

विराट कोहली

विराट कोहलीने आयपीएलमधील कारकिर्दीत आतापर्यंत 291 सिक्स ठोकले आहेत.

एम एस धोनी

एम एस धोनीने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत 260+ सिक्स मारले आहेत.

एबी डिव्हिलिअर्स

एबी डिव्हिलिअर्स आयपीएलमधून निवृत्त झालाय, मात्र त्याने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत एकूण 251 सिक्स ठोकलेत आणि तो पाचव्या क्रमांकावर आहे.

डेव्हिड वॉर्नर

डेव्हिड वॉर्नरने आयपीएलमधील कारकिर्दीत आतापर्यंत 236 सिक्स ठोकले आहेत.

