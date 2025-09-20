टीम इंडियाची जर्सी घालून क्रिकेटमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याची इच्छा अनेक क्रिकेट खेळणाऱ्यांची असते.
तुम्ही अनेकदा पाहिलं असेल की भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सीचा रंग हा निळाच असतो. पण त्यामागचं नेमकं कारण काय याविषयी जाणून घेऊयात.
टीम इंडियाच्या जर्सीमध्ये निळ्या रंगला खूप महत्व असतं. केवळ क्रिकेट संघच नाही तर भारतातील सर्व खेळांच्या जर्सी निळ्या रंगाच्या असतात.
निळा रंग भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजातील अशोक चक्राचे प्रतिनिधित्व करतो, जो आकाश आणि समुद्राचे प्रतीक आहे.
निळा रंग यश आणि उच्च उंची गाठण्याची प्रेरणा देतो. म्हणूनच भारतीय संघाच्या जर्सीसाठी निळा रंग निवडण्यात आला आहे.
वेगवेगळ्या डिझाईननुसार कालांतराने त्यात विविध रंगांचा समावेश केला गेला, परंतु त्यात नेहमी निळा रंग हा प्रमुख असतो.
आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाच्या जर्सीमध्ये निळा आणि भगवा रंग आहे.