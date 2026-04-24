कारचा टायर कधी बदलावा? किलोमीटर की महिन्यांचं गणित?

कार आणि त्यातून प्रवास करणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कारची देखभालही तितकीच महत्त्वाची. यातलाच एक भाग म्हणजे कारचा टायर.
सहसा काहीजण कारचा टायर बदलण्याची टाळाटाळ करतात. मात्र असं केल्यानं अपघाताचा धोका वाढतो. त्यामुळं इथं दुर्लक्ष होता कामा नये.
सहसा 40 हजार ते 50 हजार किमी प्रवासानंतर कारचे टायर बदलावेत.
टायर बदलण्याचा हा निर्णय ड्रायव्हिंग स्टाईल अर्थात कार चालवण्याच्या शैली आणि रस्त्याच्या स्थितीवरही अवलंबून असतो.
दूरवस्थेत असणाऱ्या रस्त्यावर कारचा जास्त प्रवास असेल तर टायर लवकर बदलावा लागू शकतो, कारण त्यांचं अधिक घर्षण होतं.
टायरचं घर्षण होण्याचा महत्त्वाचा संकेत म्हणजे त्याची ग्रिप कमी होणं. टायरमध्ये भेगा दिसल्यास ते तातडीनं बदलावेत.
दर 6 महिन्यांनी कारची तपासणी करणं गरजेचं असतं. ज्यामुळं स्वत:च्या आणि परिजनांसह वाहनाच्या सुरक्षिततेसाठी कारचा टायर वेळीच बदलणं महत्त्वाचं.