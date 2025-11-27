भारतात का आहे ‘लेफ्ट हँड ट्रॅफिक’ अन् ‘राईट हँड ड्राईव्ह’?

भारतात चारचाकी वाहनं पाहिली, तर त्यात चालक हा कायम उजवीकडे बसलेला आढळतो. पण असं नेमकं का? कधी हा प्रश्न पडला आहे?

भारतात डावीकडील वाहतूक व्यवस्था ब्रिटिश काळापासून चालत आली आहे. प्रत्यक्षात ब्रिटनमध्येही वाहने रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालतात.

ब्रिटिशांनी जेव्हा भारतावर राज्य केले, तेव्हा त्यांची तेथील वाहतूक पद्धती येथे लागू झाली. गतकाळात घोडागाडी आणि तलवारबाज सैनिक बहुतेक उजव्या हाताने काम करत.

डावीकडे चालल्याने उजवा हात मोकळा राहायचा, ज्यामुळे सुरक्षा वाढायची. ही परंपरा नंतर मोटार वाहनांमध्येही लागू झाली.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने ही व्यवस्था बदलली नाही. संपूर्ण पायाभूत रचना डाव्या बाजूच्या वाहतुकीवर आधारित होती.

परिणामी अचानक उजवीकडील प्रणाली स्वीकारणे महागडे आणि धोकादायक ठरले असते.

वरील सर्व गोष्टी आणि कारणांमुळे आजही भारतात वाहने रस्त्याच्या डाव्या बाजूनेच चालतात आणि वाहन चालक हा उजवीकडेच असतो.

