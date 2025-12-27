बीएसएनएलने आपला नवा प्रीपेड प्लॅन लाँच केला आहे, जो खूपच खास आहे. कपंनीने या प्लॅनला ख्रिसमस बोनान्जा नाव दिलं आह, जो ठराविक वेळेसाठी आहे.

Shivraj Yadav
Dec 27,2025


कंपनीचा हा प्लॅन एक रुपयाचा आहे. यामध्ये तुम्हाला कॉलिंग, डेटा आणि इतर बेनिफिट्ससाठी 30 दिवसांची व्हॅलिडिटी मिळते.


BSNL च्या ख्रिसमस बोनान्जा प्लान्समध्ये सबस्क्रायबर्सना डेली 2GB डेटा मिळतो. कंपनी या प्लॅनमध्ये 4G डेटा ऑफर करत आहे.


यामध्ये अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग आणि 100 SMS मिळतात. BSNL चा हा प्लॅन फक्त एक रुपयाचा आहे.


कंपनी ग्राहकांना 4G सीमकार्डही ऑफर करत आहे, जे ख्रिसमस बोनान्जा प्लॅन निवडत आहेत.


BSNL चा हा प्लॅन ठराविक वेळेसाठी आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत या प्लॅनचा लाभ घेऊ शकता.


या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी कंपनीच्या BSNL रिटेलर आणि BSNL सर्व्हिस सेंटरवर जावं लागेल.


नुकतंच BSNL ने आपला 251 रुपयांचा प्लॅन लाँच केला आहे. या प्रीपेड प्लॅनमध्ये कंपनी 30 दिवसांची वैधता देत आहे.


या प्लॅनमध्ये 100 GB डेटा, अनलिमिटेड लोकल आणि STD कॉलसह रोज 100 SMS मिळतात. तसंच BiTV चा अॅक्सेसही मिळणार.

