तुम्हाला माहितीये, बाईकवर Toll Tax का नसतो?

Sayali Patil
Jan 01,2026

बाईकप्रेमी

भारतात बाईकप्रेमींची संख्या मोठी असून बाईक असणाऱ्यांचीही तितकीच मोठी संख्या आहे. अशा या मंडळींचं एक गुपित माहितीये?

महामार्ग

एक्सप्रेसवे किंवा कोणत्याही महामार्गाचा वापर करत असताना एक लक्षात घ्या की, कोणत्याही टोलनाक्यावर दुचाकीला टोल द्यावा लागत नाही.

वाहन

कार, बस, ट्रक किंवा इतर कोणतंही वाहन असो त्यांना मात्र निर्धारित दरानुसार टोलची रक्कम भरावी लागते. बाईक अर्थात दुचाकी मात्र यात अपवाद ठरते.

बाईकचं वजन

कारच्या तुलनेत बाईकचं वजन कमी असतं. इतर वाहनांच्या तुलनेत बाईक/ दुचाकी रस्त्यावर कमी जागा व्यापते आणि त्यावर फार सामान वाहून नेता येत नाही.

डागडुजी

रस्त्याच्या डागडुजीच्या दृष्टीकोनातून विचार करायचा झाल्यास त्यामुळं रस्त्याला फारसं नुकसान पोहोचत नाही.

दूरवस्था

उलटपक्षी अवजड वाहनंमुळं मात्र रस्त्यावर अधिक दबाव पडतो आणि त्यांची दूरवस्थाही होते.

टोल

वरील कारणांमुळंच भारतात दुचाकींकडून कोणत्याही प्रकारचा टोल आकारला जात नाही.

