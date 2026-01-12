जिओ आपल्या ग्राहकांसाठी वेगवेगळे रिचार्ज प्लान ऑफर करत असते.
सध्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर यूजर्स जास्त वेळ घालवतात.. त्यामुळे जियोने थेट नेटफ्लिक्स फ्री देण्याचा निर्णय घेतलाय.
जियोच्या या खास प्लानमध्ये यूजर्सना रोज 2 जीबी इंटरनेट आणि कॉलिंग फ्री मिळेल.
या प्लानची वैधता 84 दिवसांची आहे. ज्यात यूजर्सना 168 जीबी इंटरनेट मिळेल.
जियोचा हा प्लान 1299 रुपयांना येतो. यात जियोच्या खास ऑफर्स आहेत.
यात जियो होमची 2 महिन्याची फ्री ट्रायल आहे. जियो हॉटस्टारचे 3 महिन्यांचे आणि जियो एआय क्लाऊडचे सबस्क्रिप्शन मिळते.
यात रोमिंगसह अनलिमिटेड कॉलिंग मिळते.
1299 रुपयांच्या प्लानमध्ये यूजर्सना रोज 100 एसएमएस मिळतात.
जियो सबस्क्रायबर्सना 18 महिन्यांसाठी गुगल जेमिनी प्रो प्लॅन फ्री मिळतोय. ज्याची किंमत 35 हजार 100 रुपये इतकी आहे.