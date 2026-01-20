80 हजारचा फोन मिळतोय अर्ध्या किंमतीत, Flipkart Sale मध्ये धमाकेदार ऑफर!

Pravin Dabholkar
Jan 20,2026


फ्लिपकार्टवर रिपब्लिक डे सेल सुरु आहे. ज्याचा फायदा घेऊन तुम्ही अर्ध्या किंमतीत वस्तू खरेदी करु शकता.


नथिंग फोन 3 वर अशीच एक डील मिळतेय. ज्याचा फायदा घेऊन तुम्ही अर्ध्या किंमतीत फोन खरेदी करु शकता.


12 जीबी रॅम, 250 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंट 79999 रुपयांना लॉंच झाला होता. आता तुम्ही तो 40 हजारात खरेदी करु शकता.


या स्मार्टफोनवर 30 हजारचा डिस्काऊंट मिळतोय. इतर ऑफर पकडून 9 हजारचा डिस्काऊंट आहे.


आयसीआयसीआय, एसबीआय अशा कार्ड्सवर हा डिस्काऊंट मिळतोय.


10 हजारचा एक्स्चेंज बोनस डिस्काऊंट मिळतोय. अशाप्रकारे फोन तुम्हाला अर्ध्या किंमतीत मिळतोय.


या फोनमध्ये 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 8एस जेन4 प्रोसेसर आहे.


यात 50एमपीचे 3 रियर कॅमेरा,50एमपी फ्रंट कॅमेरा मिळतोय. यात 5500 एमएएचची बॅटरी आहे.

